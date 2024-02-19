«И тут у него падает голова»: жена умершего за рулем дирижера Гершковича рассказала, что чудом остановила машину

Оперная певица Анастасия Ялдина - жена умершего за рулем дирижера, заслуженного артиста РФ Леопольда Гершковича – рассказала, как остановила машину и не допустила ДТП. По ее словам, в тот день 89-летний супруг отвозил на работу, хотя последнее время женщина чаще водила машину.

Подробности сообщает ИА Регнум.

44-летняя Ялдина рассказала, что супруг не жаловался на сердце, вместе с тем у него стояли два стента и кардиостимулятор. В день трагедии они «спокойно дошли до гаража» и сели в машину.

На улице Алабяна Volkswagen Гершковича повело на встречную полосу, он перестал реагировать на слова и вопросы жены о том, что случилось.

«И тут у него падает голова. Я просовываю свою ногу и быстрее нажимаю на тормоз», - рассказала Ялдина.

Женщина призналась, что испытывала ужас и панику. После остановки автомобиля она вызвала скорую. Гершкович к тому моменту «захрипел», прибывшие медики констатировали смерть. В полиции Ялдиной сказали, что если бы она не остановила машину, то пострадали другие люди.

Ранее мы писали о смерти Гершковича. Об этом читайте здесь.