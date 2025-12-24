Семья Анатолия Лобоцкого запретила съемку на прощании с артистом 25 декабря. Об этом сообщает Kp.ru.

Прощание с актером Анатолием Лобоцким, который скончался 20 декабря, состоится в Театре Маяковского 25 декабря. С 9:00 до 11:00 там пройдет гражданская панихида. Родственники артиста попросили не вести съемку во время церемонии.

После прощания Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни. Последние годы жизни артист боролся с раком легких. В 2024 году он перенес тяжелую операцию по удалению части легкого. Однако уже в 2025 году рак вернулся.

