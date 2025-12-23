В возрасте 88 лет умерла актриса фильма «Не шутите с Зоханом» Хелен Сифф

В возрасте 88 лет умерла американская актриса Хелен Сифф, известная по ролям в таких фильмах, как «Не шутите с Зоханом» и «Да здравствует Цезарь!». Она скончалась в четверг, 18 декабря, в Лос-Анджелесе. Причиной стали осложнения после операции. Как сообщила The Hollywood Reporter ее семья, артистка «долго и мучительно страдала от болезни».

Хелен Сифф родилась 2 июня 1937 года в Вудмире, штат Нью-Йорк. Впервые на экране появилась в 1981 году, сыграв в сериале CBS «Лу Грант».

За свою карьеру она снялась в десятках фильмов и сериалов. Серди ее работ на телевидении: «Закон Лос-Анджелеса», «Дорога в небеса», «Доктор Дуги Хаузер», «Американская семейка», «Эллен», «Без ума от тебя» и множество других.

Зритель также помнит ее по таким полнометражным кинолентам, как «Не шутите с Зоханом», «Биг Топ Пи-Ви», «Земные девушки легко доступны», «Городские пижоны 2: Легенда о золоте Керли». Самая недавняя ее работа: роль Элис Маркс в фильме «Исчезновение миссис Ву».

Помимо кино, Сифф играла в театре и выступала на Бродвее. Например, в 1993 году приняла участие в спектакле «Похороны бабушки Сильвии». Также сыграла главные роли в постановках «Полевые лилии», «Затерянные в Йонкерсе» и «Через реку и через лес».

