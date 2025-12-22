На 67-м году жизни умер известный по фильму «Брат» актер Владимир Ермилов

В возрасте 66 лет скончался актер Владимир Ермилов, снявшийся вместе с Сергеем Бодровым в фильме «Брат». Он умер от остановки сердца в воскресенье, 21 декабря. О его смерти сообщили родственники aif.ru.

В культовой киноленте Балабанова актер сыграл Павла Евграфовича — мужа водителя трамвая Светланы. Во время съемок картины Ермилов был ранен исполнителем главной роли, поэтому не очень любил вспоминать о работе над легендарным фильмом.

Помимо «Брата» Владимир Владимирович принял участие в 85 фильмах и сериалах, в основном о правоохранителях и бандитах. Среди его проектов такие, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия».

В списке других его работ: «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетеры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор».

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983-м окончил Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева. Работал в Санкт-Петербургском театре кукол «Бродячая собачка».

