Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на прощании с ней

Семья Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на прощании с ней. Об этом сообщает портал «ДНИ.РУ».

30 мая 2024 стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком мозга, однако недуг оказался сильнее. Как сообщает источник, внешность Анастасии сильно изменилась за время болезни. Из-за этого гроб актрисы не будут открывать на церемонии прощания. Кроме того, семья Заворотнюк не хочет лишнего внимания в траурный день.

Известно, что прощание с актрисой состоится с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Поклонники смогут проводить Анастасию в последний путь с 16:00 до 17:00.

Отметим, что после смерти Заворотнюк ее семья не дает никаких комментариев.

Ранее актер Станислав Садальский объяснил, почему семья Заворотнюк скрывала ее от публики. Станислав и Анастасия снимались в фильме «Семейка Триллер», который не вышел в прокат из-за болезни актрисы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что украинский певец высмеял смерть Анастасии Заворотнюк и столкнулся с критикой.