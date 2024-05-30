Украинский певец высмеял смерть Анастасии Заворотнюк и столкнулся с критикой

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге, но вскоре удалил запись.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — поделился музыкант.

После поста на артиста обрушились с критикой другие пользователи сети, обвинившие его в отсутствии сострадания. Позднее Потап удалил публикацию.

Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. Информацию о смерти знаменитости подтвердила ее дочь Анна.

В 2018 году актриса родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Через некоторое время после родов артистка начала вести затворнический образ жизни. Летом 2019 года в различных СМИ появились слухи о возможной опухоли головного мозга у Заворотнюк. Близкие тщательно скрывали звезду от посторонних глаз и редко делились информацией о ее самочувствии.

Позднее о смерти Заворотнюк высказался актер Олег Акулич, который снимался вместе с ней в сериале «Моя прекрасная няня».