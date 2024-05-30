Станислав Садальский объяснил, почему семья Заворотнюк скрывала ее от публики

Станислав Садальский заявил, что семья Анастасии Заворотнюк скрывала ее беспомощность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Станислава, он был одним из последних, с кем Анастасия общалась после болезни. Актер отметил, что семья Заворотнюк намеренно скрывала ее от публики. Родственники знаменитости хотели, «чтобы никто не видел ее беспомощности». Отказавшись от публичности, актриса «мужественно переживала горе».

«У артистов прыщ появится, и они все время бегают по телевидению и рассказывают о нем. А она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она — боец, какая-то настоящая», — высказался Станислав.

Также актер рассказал о совместных съемках с Заворотнюк в 2016 году. Они снимались в комедии «Семейка Триллер», однако проект не успели завершить из-за болезни Анастасии.

Ранее Стас Садальский показал последнее сообщение, отправленное Заворотнюк. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.