Ушел из жизни актер Владимир Крупин

Умер актер Владимир Крупин, работавший в театрах Ярославля, Архангельска, Орла, Алма-Аты. Об уходе артиста из жизни сообщил ярославский ТЮЗ на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти Крупина неизвестны. Прощание с ним состоится 24 мая.

ТЮЗ выразил соболезнования родным и коллегам актера. В госучреждении заявили, что с теплотой вспоминают время работы артиста, которое «нельзя вернуть, но и невозможно забыть».

В некрологе говорится, что Крупин – выпускник Ярославского театрального училища. Он служил в ТЮЗе с 1984 по 2015 годы. Сыграл Бубнова в пьесе «На дне», капитана Билла в «Острове сокровищ», отца Огюста в «Русалочке» и других постановках.

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