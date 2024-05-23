Умер режиссер Виталий Гоннов, впервые снявший в главной роли Александра Абдулова

В возрасте 84 лет умер режиссер и сценарист Виталий Гоннов, в картине которого Александр Абдулов сыграл свою первую главную роль.

Причина смерти кинематографиста не раскрывается. Он ушел из жизни 21 мая, однако известно об этом стало только сейчас. О том, где будет похоронен Гоннов, информации нет.

Виталий Гоннов окончил физико-математический факультет Киргизского университета, а в 1969 году получил диплом ВГИКа по специальности «кинорежиссура игрового кино».

Режиссерским дебютом Гоннова стал музыкальный фильм «Алкина песня», в основу лег авторский спектакль Новосибирского Театра Оперы и Балета. В фильмографии режиссера порядка 80 работ, включая «Зима, зимушка сибирская», «Песни сибирских просторов» и «Вера и Федор». В этой картине 1974 года свою первую в карьере главную роль сыграл Александр Абдулов.

Режиссер много лет был председателем Новосибирского отделения Союза кинематографистов РФ, на сайте которого опубликован некролог.

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