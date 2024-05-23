С продюсером Андреем Тропилло простились в Петербурге под песню The Beatles

В Санкт-Петербурге простились с продюсером Андреем Тропилло. На церемонии звучала его любимая песня группы The Beatles под названием «Black Bird».

Об этом сообщает aif.ru.

По информации издания, прощание проходило в церкви Святой Екатерины. Гроб выносили под аплодисменты.

С Тропилло прощались виолончелист «Аквариума» Всеволод Гаккель, участник коллектива «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан и многие другие музыканты.

Тропилло называли первым продюсером СССР. Два последних года он жил в Финляндии – в апреле 73-летнего музыканта нашли мертвым в его квартире. Дочь Тропилло рассказывала, что узнала о смерти от соседей отца. Его планировали похоронить в Финляндии.

На днях сообщалось о смерти 86-летнего певца Фрэнка Айфилда. Он стоял у истоков The Beatles.