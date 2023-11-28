Народная артистка Татарстана Наиля Гараева умерла в возрасте 83-х лет

Скончалась народная артистка Татарстана, член труппы театра им. Камала Наиля Гараера. На момент смерти ей было 83 года. Известно, что актриса долгое время страдала от тяжелой болезни. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

Строить карьеру Гараева начала еще в студенческие годы. На втором курсе она дебютировала на сцене, сыграв в спектакле «Первая любовь» по пьесе Хая Вахита. После этого актрисе стало поступать все больше предложений. Всего на ее счету более 100 воплощенных образов в театре. Причем работала Наиля Хакимовна вплоть до болезни. Увидеть ее можно было в постановках «Запоздалое лето», «Здравствуй, мама, это я!..», «Взлетел петух на плетень».

Еще будучи молодой девушкой Гараева повстречала своего супруга – тоже театрального деятеля Рафката Бикчантаева. В браке у них родился сын Фарид, который тоже выбрал творческую профессию. Сейчас он является главным режиссером театра им. Камала.

Отметим, что уже известны дата и место прощания с актрисой. Проводить в последний путь Наилю Хакимовну можно будет в Казани 29 ноября в 10:00 в мечети Аль-Марджани.

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