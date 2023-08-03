Российский 17-летний хоккеист скончался после укуса клеща

Талантливый молодой хоккеист Евгений Хвалько умер в 17 лет после укуса клеща. Он был чемпионом России по хоккею с мячом среди юниоров. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на Федерацию хоккея с мячом России.

В ведомстве отметили, что Хвалько умер после нескольких недель борьбы за жизнь в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Отмечается, что информация о похоронах будет опубликована позже.

Евгений выступал за молодежную команду «Кузбасс». В апреле 2023 года он в составе «Кузбасса» стал чемпионом России среди юниоров. В сезоне-2022/23 Хвалько набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги.

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