20:28, 02 августа 2023
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29-летний футболист стал жертвой крокодила
В Коста-Рике крокодил убил 29-летнего футболиста.
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В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Чучо Ортиса и убил его. Рептилия напала во время купания спортсмена в реке.
Подробности сообщает The Sun.
В день трагедии футболист любительской команды решил охладиться в реке. В какой-то момент на него напал крокодил и растерзал. Местные жители не смогли помочь мужчине.
Крокодила застрелили в воде. Тело футболиста вынесли на берег.
Футболист играл в команде «Депортиво Рио Каньяс». У него остались двое детей 3 и 8 лет.
Спортсмена уже похоронили. Проститься с ним пришли сотни людей.
Ранее сообщалось, что аллигатор убил 69-летнюю американку, которая выгуливала собаку.