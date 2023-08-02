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20:28, 02 августа 2023
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29-летний футболист стал жертвой крокодила

В Коста-Рике крокодил убил 29-летнего футболиста.

29-летний футболист стал жертвой крокодила

© Freepik

В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Чучо Ортиса и убил его. Рептилия напала во время купания спортсмена в реке.

Подробности сообщает The Sun.

В день трагедии футболист любительской команды решил охладиться в реке. В какой-то момент на него напал крокодил и растерзал. Местные жители не смогли помочь мужчине.

Крокодила застрелили в воде. Тело футболиста вынесли на берег.

Футболист играл в команде «Депортиво Рио Каньяс». У него остались двое детей 3 и 8 лет.

Спортсмена уже похоронили. Проститься с ним пришли сотни людей.

Ранее сообщалось, что аллигатор убил 69-летнюю американку, которая выгуливала собаку.

Источник фото:Freepik
Источник:The Sun
Теги:
крокодилы
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