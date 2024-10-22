Российская журналистка задохнулась болотным газом в ташкентском отеле

В Ташкенте умерла российская журналистка Инесса Паперная. Девушку нашли мертвой в номере отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в Узбекистан россиянка приехала в отпуск. В гостиницу она заселилась вместе со спутником. 20 октября сотрудники отеля попытались связаться с постояльцами, так как им пришла посылка, однако не смогли это сделать. Когда дверь номера вскрыли, то увидели там тела девушки и мужчины.

Предварительная причина смерти – отравление болотным газом. Предполагается, что пары попали в комнату через вентиляцию. В ночь с 19 на 20 октября в отеле как раз проводили чистку бассейна.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Гостиницу опечатали. Тело журналистки должны будут доставить в Москву в течение двух дней.

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