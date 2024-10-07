Российская спортсменка утонула во время триатлона

Российская спортсменка Елена Смирнова из Санкт-Петербурга утонула во время турнира по триатлону Ironman, который проходил в Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Сестра спортсменки Наталья подтвердила информацию о смерти.

«К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях IRONMAN в Барселоне», – заявила она.

По информации ряда других СМИ, тело 41-летней спортсменки обнаружили в воде вскоре после начала заплыва. Медицинская бригада пыталась реанимировать ее, однако женщина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Напомним, что соревнования состоялись в воскресенье, 6 октября. Сам турнир Ironman называют одним из наиболее сложных в мире. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонского забега на 42,195 км.

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