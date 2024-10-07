Рвало кровью: раскрыта причина смерти 26-летнего призера чемпионата мира по легкой атлетике

Кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт умер в результате поражения печени и других внутренних органов. Ему было 26 лет.

Как пишет издание Nation, 30 сентября Бетта экстренно доставили в больницу округа Бемет. Спортсмена рвало кровью. После оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение, а 5 октября вновь госпитализировали. 6 октября утром Бетт пообщался с родственниками, а в 12:40 по местному времени его сердце остановилось.

«Ему было плохо на протяжении месяца, он проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, в связи с чем он был направлен в другую больницу для прохождения дальнейшего обследования», — заявила сестра Бетта Пьюрити Кируи.

В 2018 году спортсмен был дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. С 2022 года Бетт выступал только на региональных соревнованиях в Кении.

В 2017 году легкоатлет выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в беге на дистанции 800 метров.

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