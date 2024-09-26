Ширинка на его штанах была расстегнута: бывший редактор «Би-би-си» утонул в реке

Останки бывшего редактора «Би-би-си» Аледа Глинна нашли в реке. Раскрыть обстоятельства смерти 65-летнего журналиста удалось не сразу. Правоохранители смогли догадаться о том, что произошло на самом деле, по расстегнутой ширинке на штанах пожилого британца.

Оказывается, перед тем, как погибнуть, мужчина справлял малую нужду, передает «Би-би-си». Он зашел в реку и захлебнулся. В этот момент у бывшего редактора могла закружиться голова.

Изначально правоохранители предполагали, что Глинн покончил с собой. Якобы состояние журналиста сильно ухудшилось из-за болезни, что привело к депрессии. Однако вдова опровергла это предположение. По словам женщины, британец чувствовал усталость, но никогда не был подавлен.

Ранее американский журналист Эрик Полсен заявил, что у него обнаружили агрессивную форму рака. При этом, по словам врачей, у него есть шансы справиться с болезнью.