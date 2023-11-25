В Петербурге умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева, об этом сообщает Фонтанка.

Актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет. О смерти актрисы сообщили в официальном сообществе театра ВКонтакте. Уточняется, что последние годы жизни Дмитриева тяжело болела.

«Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить», - говорится в некрологе.

Наталия Дмитриева играла в театре и кино. Среди самых известных работ актрисы фильмы «Бумбараш», «Уходя уходи», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».

Заслуженная артистка России также работала преподавателем в лицее искусств «Санкт-Петербург», где ставила и оформляла с учениками спектакли по своим сценариям.

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