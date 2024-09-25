Роману Мадянову просят дать звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить Роману звание народного артиста РФ посмертно. Активисты отметили вклад актера в развитие театра и кино.

Отметим, что в фильмографии Мадянова более 200 проектов. Также он является четырехкратным лауреатом премии «Ника».

О смерти актера стало известно 25 сентября 2024 года. Роман скончался на 63-м году жизни после борьбы с раком легких.

Ранее сын Романа Мадянова рассказал о предсмертном диалоге с отцом. Подробности читайте в этой новости.

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