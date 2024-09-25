Сын Романа Мадянова рассказал о предсмертном диалоге с отцом

За пару часов до смерти Роман Мадянов говорил, что сможет победить рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В беседе с журналистами сын актера признался, что общался с ним за несколько часов до смерти. Мадянов говорил, что сможет справиться с раком легких.

«Говорил о своем скором выздоровлении, но судьба распорядилась иначе», — рассказал наследник Романа.

Тело актера было найдено в его доме в деревне Бояркино.

По информации источника, в течение недели врачи отмечали ухудшение состояния Романа, который отказался от съемок на летний период.

Напомним, что артисту было 62 года. Новость о смерти Романа подтвердила Екатерина Стриженова.

Ранее мы писали, что родные Романа Мадянова готовились к смерти актера последние несколько недель. Подробности читайте в этой новости.