«Хочу почаще к нему приходить»: супруга Романа Мадянова раскрыла место похорон артиста

Роман Мадянов скончался после продолжительной болезни. Жена 62-летнего актера Наталья рассказала, что похороны пройдут в Московской области.

Родные артиста пока не определились с местом погребения и датой, но точно решили, что похороны пройдут в Подмосковье.

«Хоронить будем в области. Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — объяснила свое решение супруга звезды в разговоре с ИА Регнум.

Напомним, артист умер после продолжительной борьбы с раком легких. Болезнь диагностировали в 2020 году. До последнего Роман старался работать и не отменять съемки, но весной его состояние значительно ухудшилось.

Тело Мадянова нашли в его доме в деревне Бояркино. За две недели до смерти Роман перестал вставать с кровати, тяжело дышал и почти ничего не ел.

Артист прославился после съемок в сериале «Солдаты». Также он появился в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева, за роль в котором получил премию «Золотой орёл». Помимо этого, Мадянов был четырёхкратным лауреатом премии «Ника».