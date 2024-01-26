Родственники режиссера Мариса Путниньша озвучили причину его смерти

Родственники Мариса Путниньша не стали скрывать причину смерти режиссера. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на эфир радио Латвии.

В эфире радио Латвии семья Мариса прокомментировала новость о его смерти. Как выяснилось, в последние годы жизни создатель «Трех мушкетеров» боролся с тяжелой болезнью. При этом родственники умершего не стали раскрывать характер недуга.

Напомним, что режиссер, актер и создатель «Трех мушкетеров» скончался на 74-м году жизни. Он работал в Лиепайском театре, а в 1973 году дебютировал на экране. Марис принял участие в таких проектах, как «Цыплят по осени считают», «Объезд», «Нападение на тайную полицию».

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