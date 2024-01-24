Умер солист шведской группы Rednex Андерс Сандберг, об этом сообщает aif.ru.

Андерс Сандберг скончался в возрасте 55 лет, отмечают журналисты. Коллектив группы Rednex выразил семье музыканта соболезнования.

«Наша семья Rednex никогда не будет прежней. Тебя будет так не хватать. Наша легенда. Это один из самых печальных дней в нашей истории», — написали в соцсетях группы.

Андерс Сандберг, более известный как Dagger, в 2001 году стал постоянным участником шведской музыкальной группы Rednex, которая в 1990-х годах завоевала мировую известность с такими песнями, как «Cotton Eye Joe» и «Wish You Were Here».

В 2006 году Сандберг ушел из коллектива, однако вновь вернулся в 2008 году.

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