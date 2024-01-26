TMZ: 43-летняя звезда «фильмов для взрослых» Джейн найдена мертвой в своем доме

43-летняя звезда «фильмов для взрослых» Джесси Джейн найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

43-летняя актриса и продюсер Джесси Джейн и ее возлюбленный найдены мертвыми в их доме в городе Мун. Работодатель молодого человека забил тревогу, когда тот перестал выходить на связь. Получив обращение, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно на него отреагировали.

Трупы знаменитостей были найдены 24 января 2024 года. На данный момент экспертам предстоит выяснить, сколько их тела пролежали до приезда полицейских. Также уточняется, в чем причина смерти.

Напомним, что актриса начала свою карьеру в 2002 году. За это время она успела сняться во многих фильмах.

Настоящее имя умершей — Синди Хауэлл. Она родилась в Техасе.

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