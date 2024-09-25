Родные Мадянова в течение часа пытались вызвать ему скорую помощь

Родственники актера театра и кино Романа Мадянова, который скончался после тяжелой болезни, долго не могли дозвониться до скорой. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, тело звезды сериала «Солдаты» нашли сегодня в полдень родственники в его доме в Подмосковье. Они обнаружили актера на диване без признаков жизни.

«Родные актера Романа Мадянова не могли дозвониться до скорой в течение часа», - сказано в сообщении.

Позднее медики констатировали смерть актера в 11:51.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова сообщила о смерти Романа Мадянова. Актер ушел из жизни в возрасте 62 лет. Причина смерти заслуженного артиста России не указана. Известно, что в последнее время он боролся с раком легких.

Наибольшую популярность Мадянову принесла роль майора Колобкова в сериале «Солдаты».

Позднее сын Романа Мадянова рассказал о предсмертном диалоге с отцом.