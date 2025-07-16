Режиссера Юрия Мороза похоронили в одной могиле с первой женой Мариной Левтовой

Юрия Мороза похоронили в одной могиле с первой женой Мариной Левтовой на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает StarHit.

14 июля на 69-м году жизни умер Юрий Мороз после борьбы с раком. 16 июля состоялась церемония прощания с режиссером, после которой Мороз обрел покой на Ваганьковском кладбище. Юрия похоронили с первой супругой, мамой Дарьи Мороз. На ее могиле убрали надгробную плиту, вероятно, чтобы объединить с памятником режиссера.

Проводить Юрия в последний путь пришли Виктория Исакова, Дарья Мороз, Гарик Сукачев, Константин Эрнст, Максим Виторган и многие другие.

В последние дни жизни режиссер уже не мог самостоятельно передвигаться, ему присвоили паллиативный статус.

Напомним, Марина умерла в 40 лет после аварии на снегоходе. Она получила черепно-мозговую травму.

Ранее подруга Виктории Исаковой на прощании с Морозом рассказала, как умирал режиссер. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на похоронах Юрия Мороза раскрыли последнее желание режиссера перед смертью.