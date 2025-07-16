На похоронах Юрия Мороза раскрыли последнее желание режиссера перед смертью

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов на похоронах режиссера Юрия Мороза раскрыл его последнее желание перед смертью. По его словам, постановщик мечтал выйти на театральную сцену в качестве артиста. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве 16 июля простились с режиссером Морозом, умершим от рака поджелудочной железы. Проводить его в последний путь пришли члены семьи, коллеги и поклонники. В беседе с журналистами худрук Театра сатиры отметил, что у Юрия были большие планы на карьеру. Например, он хотел попробовать себя в качестве театрального актера.

«Буквально день-два назад мой помощник по театру Сатиры с ним разговаривал. Они друг друга очень хорошо знали и вспоминали о лучших ситуациях, которые были с Юрой связаны. О том, что ему хотелось бы попробовать в театре», - поделился Герасимов.

Также актер подчеркнул, что за годы работы в кино Мороз не был замечен ни в одном скандале. Он считает, что, если бы не болезнь, режиссер мог бы еще многое сделать для российского кинематографа.

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