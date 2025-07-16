«Он просто тихо заснул в невероятной любви»: как умирал от рака Юрий Мороз

Подруга Виктории Исаковой на прощании с Юрием Морозом рассказала, как умирал режиссер. Слова женщины передает StarHit.

16 июля в Москве простились с режиссером, который боролся с раком поджелудочной железы. По словам приятельницы Виктории, Юрий ушел из жизни «в невероятной любви»: перед смертью рядом с ним находились жена и дочь.

«Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья. И он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви, потому что такой был человек, понимаете. В этом свете, знаете, так много конкуренции, ненависти, злобы, а в Юре вообще этого ничего нет», — высказалась подруга семьи.

Женщина отзывалась об умершем как о светлом человеке. По ее мнению, режиссер всегда будет рядом «со своими девочками».

На траурную церемонию приехали Павел Деревянко, Анатолий Кот и многие другие.

Ранее Виктория Исакова на похоронах Юрия Мороза сообщила, что никто «не льет слезы». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на дочери Юрия Мороза Дарье не было лица за день до смерти режиссера от рака.