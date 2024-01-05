Режиссер Виктор Савин умер в возрасте 77 лет

В Свердловской области скончался главный режиссер Краснотурьинского театра кукол Виктор Савин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановщик умер в возрасте 77 лет, его смерти предшествовала продолжительная болезнь.

«Его творческий подход, способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное — это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера», — высказались коллеги Савина.

Известно, что Виктор Савин пришел в Краснотурьинский театр кукол в 1986 году, первое время работал актером, после чего стал режиссером. С 2007 года он занимал должность главного режиссера театра.

Ранее стало известно, что на 96-м году жизни умер бывший главный редактор журнала «Советская музыка», музыковед Юрий Корев. Точная причина смерти пока неизвестна.

Также сообщалось, что скончался 70-летний актер из «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев.