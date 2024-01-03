Умер звезда «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев

На 71-м году жизни умер актер из «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По данным источника, артиста не стало 3 января. Черняев был известен не только как актер, но и сценарист, а также продюсер.

Петр оставил неизгладимый след в отечественном кинематографе, снявшись в более чем 140 работах. Его актерский талант проявился в фильмах и сериалах, таких как «Адвокат», «Солдаты», «Молодой Волкодав», «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь», «Интерны», «Страна ОЗ», «Склифосовский», «Проект «Анна Николаевна». Последней его работой стала военная драма по произведениям Бушкова «Танки брода не ищут», премьера которой запланирована на текущий год.

Черняев родился в 1953 году и окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1978 году. Он также занимал должность главного редактора молодежной редакции «Советского экрана» и работал в киноредакции издательства «Искусство». Кроме того, он был сценаристом для различных проектов, включая программу «Понять. Простить». В роли сопродюсера он участвовал в создании таких фильмов, как «Санжир», «Сундук предков», «Сезон туманов» и многих других.

Причина смерти Петра Черняева пока неизвестна.

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