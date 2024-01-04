Бывший главред журнала «Советская музыка» Юрий Корев умер на 96-м году жизни

Бывший главный редактор журнала «Советская музыка», музыковед Юрий Корев умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Тело музыковеда без признаков насильственной смерти обнаружили 3 января.

По факту случившегося проводится проверка.

Юрий Корев родился 9 августа 1928 года. Он окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 50-х годах прошлого столетия был консультантом оргтворческой комиссии Союза композиторов СССР. С 1961 года стал заместителем главного редактора журнала «Советская музыка», а с 1970 — возглавил издание. Он руководил журналом до 2012 года.

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