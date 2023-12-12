В Киеве умерла 72-летняя народная артистка СССР Татьяна Таякина

В Киеве умерла народная артистка СССР, балерина и хореограф Татьяна Таякина. Ей было 72 года.

Артистка ушла из жизни 9 декабря, однако известно об этот стало только сейчас. О причинах смерти не сообщается. Данных о дате похорон и месте прощания также не поступало.

В 1969 году Татьяна Таякина окончила Киевское хореографическое училище и в этом же году стала солисткой балета театра оперы и балета. В 1993 году заняла пост директора Киевского хореографического училища и проработала на этой должности до 2003 года.

Таякина в 1970 году стала лауреатом премий Международного конкурса артистов балета в Варне. В 1973 году удостоилась награды на Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве. Кроме того, в 1977 году получила премию имени Анны Павловой на IV Международном фестивале танца в Париже.

Татьяна Таякина танцевала в легендарных постановках «Лебедином озере», «Жизель», «Дон Кихот», «Баядерка» и многих других, сообщает «Российская газета».

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