Табличка и сухие цветы: на могиле диктора Кириллова четыре года не могут установить памятник

На могиле диктора телевидения Игоря Кириллова уже четыре года не могут установить памятник. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru, побывавший на Новодевичьем кладбище, где покоится мужчина.

Источник отмечает, что на участке есть сухие цветы, которые воткнули стеблями прямо в песок. На опубликованном снимке видно, что на могиле имеется табличка с годами жизни и его фотография в рамке.

Напомним, что Игорь Кириллов умер в октябре 2021 года на 90-м году жизни. Официальной причиной смерти диктора назвали возрастные хронические заболевания.

У знаменитости есть вдова, которая моложе его более чем на 30 лет и дочь, которая живет в Германии. Его сын скончался 15 лет назад, первая супруга еще раньше.

Игоря Кириллова называют легендарным диктором советского и российского телевидения. Более 20 лет он вел главную информационную программу страны — программу «Время». Также он читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая и участвовал в ведении трансляций парадов Победы.

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