Режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает «The Globe and Mail».

Кинорежиссер и продюсер Тед Котчефф скончался в возрасте 94 лет 10 апреля. Новость о смерти подтвердили члены его семьи. Причина случившегося не называется.

Тед Котчефф — канадский режиссер, он начал свою карьеру на телевидении, а затем переехал в Великобританию. После отъезда Котчефф начал работать над фильмами. На счету режиссера такие картины, как «Уикенд у Берни», «Стрелок», «Опасное пробуждение» и «Рэмбо: Первая кровь».

Кроме того, Котчефф сыграл несколько ролей в фильмах.

Ранее мы писали о том, что объявлена официальная причина смерти 65-летнего актера Вэла Килмера.

Мы также рассказывали о том, что мать умершего в Таиланде Паши Техника расплакалась у белоснежного гроба сына.