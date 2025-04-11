Раскрыта причина смерти актера Вэла Килмера

Известна причина смерти 65-летнего актера Вэла Килмера. Спустя неделю было опубликовано официальное свидетельство о смерти мужчины. Как сообщает зарубежный портал TMZ, у звезды фильмов «Бэтмен навсегда» и «Дорз» была пневмония, гипоксемическая дыхательная недостаточность, хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточный рак основания языка.

Другие способствующие факторы включают недоедание и трахеокожный свищ.

В последние годы знаменитость мог говорить только с помощью специального электронного голосового аппарата и не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, что он умер 1 апреля, а его тело кремировали 7 апреля.

В 2014 году Вэлу диагностировали рак гортани, через три года актер смог выйти в ремиссию. В 2021 году на экраны вышел документальный фильм о звезде. Там сообщалось о его состоянии.

У артиста осталось двое взрослых детей – дочь и сын. Он развелся с их матерью Джоанн Уолли в 1996 году.

Ранее мы писали о том, что раскрыта официальная причина смерти рэпера Паши Техника. Напомним, что прощание с артистом и его похороны проходят в Москве 11 апреля.