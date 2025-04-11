Мать умершего в Таиланде Паши Техника расплакалась у белоснежного гроба сына. Об этом сообщает NEWS.ru.

11 апреля в Москве простились с Пашей Техником. В храме Петра и Павла собрались родственники, друзья и поклонники рэпера, чтобы проводить его в последний путь. В центре храма стоял белоснежный гроб с телом Паши. Подойдя к нему, мать Техника не смогла сдержать слез.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, проститься с Пашей пришел и его директор. По словам Марка Яровного, он не хочет вспоминать о последнем диалоге с артистом, который прошел на повышенных тонах. Зато он с удовольствием рассказал про концерт Техника в Санкт-Петербурге, когда все было «ярко и хорошо».

Напомним, Паша умер в больнице Таиланда после отравления неизвестным веществом. Ему привозили из России лекарства, специальное питание, но ничто не смогло спасти его жизнь.

Ранее была раскрыта стоимость гроба умершего в Таиланде Паши Техника. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак ответила на обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника.