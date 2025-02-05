Решили кремировать: когда состоится прощание с артистом из «Убойной силы»

Прощание с артистом из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Виктором Семеновским пройдет 7 февраля, рассказали в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Родные артиста приняли решение его кремировать. После Семеновского похоронят на Шуваловском мемориальном кладбище, пишет aif.ru.

Церемония прощания с артистом пройдет 7 февраля в 11.00 в Александринском театре.

Виктор Семеновский ушел из жизни 1 февраля в возрасте 81 года. Что стало причиной его смерти не уточняется. За свою карьеру он снялся в около 59 проектах, в том числе в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Литейный», «Лиговка», «Тайны следствия». Служил 55 лет в Александринском театре Петербурга.

До этого мы писали, как выглядит могила Децла в годовщину его смерти - рэпер скончался 3 февраля 2019 года.