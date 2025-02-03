Свежие цветы и портреты: как выглядит могила Децла в годовщину смерти

Журналисты выяснили, как выглядит могила Децла в годовщину его смерти. Об этом сообщает aif.ru.

3 февраля 2019 года от остановки сердца скончался 35-летний рэпер Децл. Спустя годы его могила на Пятницком кладбище выглядит ухоженной — на ней стоит надгробие из белого камня, на котором выгравировано изображение Децла и его годы жизни.

В годовщину смерти рэпера на его могиле собираются многочисленные поклонники — многие из них несут цветы, кто-то фотографии и открытки. Одна из таких подписана «С любовью и добром из Воронежа».

По словам поклонника Марка Кольчугина, он приходит на кладбище дважды в год — в день рождения артиста и годовщину его смерти.

«Я часто ходил на его концерты, любитель рэпа, любитель его таланта. Слушал его песни с 2000-х годов. Всё началось с его легендарной „Вечеринки“, самой известной. Мы все на дискотеках танцевали под эти песни. Помню, услышал и сразу понял, что буду слушать этого исполнителя всегда, слишком уж чётко он читал», — рассказал он.

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