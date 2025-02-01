На его счету более 40 проектов: умер актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский

Российский артист и бывший актер киностудии «Ленфильм» Виктор Семеновский ушел из жизни. Информация о его смерти появилась на официальном сайте Александринского театр.

В опубликованном сообщении говорится, что Семеновский скончался сегодня, 1 февраля. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Также коллеги актера написали, что Виктор Борисович был принят в труппу Александринского театра в 1969 году.

Он выступал на сцене в течение 55 лет. Всего актер исполнил более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог», рассказали в театре.

Также Семеновский играл в кино. На его счету более 40 проектов. Один из них — популярный сериал про полицейских «Убойная сила».

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