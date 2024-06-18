Россиянин выстрелил в ногу знакомому, чтобы попасть из колонии на СВО

В Томской области мужчина выстрелил в знакомого, чтобы попасть в колонию, а оттуда – на СВО. Недавно в его соцсетях появились фотографии в военной форме.

Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина не имел прописки и работы, жил без регистрации в избе у озера. Он дважды пытался заключить контракт с Минобороны, но получал отказ от военкомата.

2 января к нему в гости приехал знакомый, мужчины распивали спиртное. Хозяин признался, что хочет поехать на спецоперацию, однако гость отреагировал на это со смехом. Тогда мужчина взял оружие и выстрелил в знакомого, посчитав его «билетом на СВО», пуля попала в бедро.

Мужчину задержали, а его приятеля увезли в больницу. В итоге его приговорили к двум годам условного срока – суд счел смягчающим обстоятельством желание задержанного поехать в зону СВО. Также его обязали сделать прописку и регистрацию.

Источник сообщает, что уже 7 июня в соцсетях осужденного появились фотографии в военной форме и с оружием. Родные написали в комментариях, чтобы он берег себя.

Ранее сообщалось, что экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин перенес инсульт в зоне СВО. Он отправился на спецоперацию добровольцем. После лечения в госпитале музыкант вернулся в зону боевых действий.