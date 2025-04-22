Опубликовано 22 апреля 2025, 10:231 мин.
Речь идет о миллионах: какое наследство оставил Зураб Церетели
Скульптор Зураб Церетели оставил в наследство парк элитных машин и недвижимость.
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Скульптор Зураб Церетели оставил в наследство парк элитных машин и недвижимость. Об этом сообщает aif.ru.
22 апреля 2025 года в СМИ появилась новость о смерти скульптора от остановки сердца. По информации источника, умерший был собственником недвижимости, площадь которой составляет 57 тысяч квадратных метров, и парка элитных автомобилей. Ему принадлежали пять машин Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce.
Также источник пишет, что годовой доход скульптора превышал 60 млн рублей.
Ранее сообщалось, что близкие Паши Техника не смогут получить наследство рэпера из-за долга. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что семья Василия Уткина не может поделить наследство, превышающее 1 млн долларов.