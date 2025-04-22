Речь идет о миллионах: какое наследство оставил Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели оставил в наследство парк элитных машин и недвижимость. Об этом сообщает aif.ru.

22 апреля 2025 года в СМИ появилась новость о смерти скульптора от остановки сердца. По информации источника, умерший был собственником недвижимости, площадь которой составляет 57 тысяч квадратных метров, и парка элитных автомобилей. Ему принадлежали пять машин Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce.

Также источник пишет, что годовой доход скульптора превышал 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что близкие Паши Техника не смогут получить наследство рэпера из-за долга. Подробности читайте в этой новости.

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