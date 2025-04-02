На кону миллионы: мама Василия Уткина прокомментировала борьбу за его наследство

Семья Василия Уткина не может поделить наследство, превышающее 1 млн долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, из имущества у Уткина остались три машины, трехэтажный дом в Подмосковье, купленный за миллион долларов. Также он был владельцем квартиры в Хамовниках площадью 46 квадратов. По закону, имущество должно перейти кровным родственникам — маме или сестре.

Мама Василия в разговоре с корреспондентом Mash рассказала, что ни о каком наследственном деле ей не известно.

Напомним, Уткин умер в 2024 году из-за оторвавшегося тромба.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что Бедросу Киркорову нечего было оставлять в наследство. Подробности читайте в этой новости.

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