Близкие Паши Техника не смогут получить наследство рэпера из-за долга

Родственники рэпера Паши Техника – бывшая жена, сын Иван и мать — не могут претендовать на его наследство, пока не выплатят долг музыканта в размере 20 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, задолженность у артиста возникла из-за штрафа за пропаганду наркотиков в текстах треков. Исполнителя оштрафовали в минувшем году после концерта во Владимире.

Техник рассказывал в интервью, что купил для своего сына — шестилетнего Ивана— квартиру в Москве. Музыкант также признавался, что у него в собственности находятся три столичные квартиры — в районах Перового и Некрасовка, а также возле станции метро «Люблино».

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля на 41-м году жизни. 27 марта его доставили в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Медики неделю пытались спасти артиста, но через неделю его состояние резко ухудшилось.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков.