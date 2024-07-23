Разбившаяся байкерша МотоТаня оставила пророческий пост за 4 дня до смерти

Погибшая байкерша МотоТаня заявила, что хочет покорить Турцию за 4 дня до смерти. Татьяна Озолина написала пророческий пост в соцсети.

В личном блоге Татьяна рассказала, что планировала провести отпуск в Греции. Однако байкершу туда не пустили. По словам девушки, она расстроилась из-за того, что не смогла покататься в Греции. После неудачи Татьяна заявила о намерении покорить Турцию.

«Я была в Греции пешком. Купила магнитик и вернулась в Турцию. Я расстроилась, что не получилось прокатиться, но не так сильно. Потом я поехала покорять Турцию, прекрасную, жаркую и гостеприимную», — написала россиянка.

Напомним, что о смерти байкерши стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции, получив травму головы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 16-летний сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП на Lada Granta.