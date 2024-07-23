Российская байкерша МотоТаня погибла из-за травмы головы в ДТП в Турции. Об этом сообщает зарубежное издание Karya Haber.

22 июля 2024 года стало известно о смерти Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Девушка попала в смертельное ДТП в Турции, столкнувшись с другим мотоциклистом. Из-за травмы головы Татьяна скончалась на месте, второго байкера в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

Очевидцы сообщают, что, попав в ДТП, россиянка сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но затем внезапно упала и скончалась.

«Ее шлем слетел с головы, и вся экипировка была на ней, но из-за травмы головы в результате трагической аварии Татьяна потеряла жизненные функции. Нам очень жаль. Мы всегда с вами! Мы узнали и полюбили Таню, жаль, что не познакомились с ней в более благоприятных условиях», — сообщает источник.

Известно, что у погибшей остался сын.

Ранее сообщалось, что в ДТП умер 16-летний сын губернатора Саратовской области. Подробности читайте в этой новости.