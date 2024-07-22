Умер в ДТП 16-летний сын губернатора Саратовской области

Умер 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Десятиклассник скончался в ДТП, которое произошло в Саратове.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, он ехал в качестве пассажира на машине Lada Granta. Автомобиль врезался в стоявший на обочине грузовик. В итоге несовершеннолетний умер. Скончался еще один пассажир. 20-летний водитель остался жив.

О смерти 16-летнего сына губернатора сообщает также 164.ru. По его информации, ДТП произошло в 15:00. Машину, в которой находился сын главы региона, сильно покорежило.

Известно, что у губернатора двое детей: помимо 16-летнего сына, есть дочь, которой 19-ть.

В ГАИ не назвали возраст погибших. Источник в полиции сообщил изданию, что фамилии погибшего и губернатора, действительно, совпадают.

Ранее в июле сообщалось о смерти в ДТП Замглавы Минпромэнерго Алтайского края Владимира Локтюшова.