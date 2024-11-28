Раскрыты подробности последних дней жизни народной артистки РСФСР Веры Карповой
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Актриса Вера Карпова, о смерти которой стало известно 27 ноября, плохо чувствовала себя в последние дни жизни. Об этом рассказала ее подруга Людмила.
По словам знакомой Карповой, они вместе работали в Театре Комедии им. Акимова. Благодаря этому они сблизились и часто говорили о жизни и «о важном». Еще теснее их общение стало во время подготовки спектакля к 85-летюю звезды.
«В последнее время она уже плохо себя чувствовала. Да и просто старость», - поделилась Людмила с порталом aif.ru.
Отметим, что причина смерти Веры Карповой пока не озвучивается.
Народная артистка РСФСР всю свою жизнь посвятила сцене и кино. В ее фильмографии более девятка проектов, а в театре она сыграла в 50 разных спектаклях.
Ранее умер актер из «Одиннадцати друзей Оушена» Скотт Шварц. Ему было 65 лет. В последние два года артист тяжело болел.
Также недавно ушла из жизни лауреат театральной премии «Золотая маска» Анна Балина.