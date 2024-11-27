Умерла в возрасте 85 лет лауреат театральной премии «Золотая маска» Анна Балина

Умерла актриса, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Анна Балина. Ей было 85 лет.

Информацию о смерти артистки подтвердили в министерстве культуры Республики Алтай.

«Анна Чекчеевна - выдающаяся актриса Республики Алтай. Ее уход огромная и невосполнимая утрата для театрального искусства», - говорится в некрологе ведомства.

Причина смерти актрисы не разглашается. В настоящее время нет информации о том, где пройдут похороны.

В 1963 году Анна Балина окончила ГИТИС в Москве и вернулась в Алтайский край.

С 1957 по 1959 год была солисткой ансамбля песни и пляски Горного Алтая. В 1963–1977 годах она занималась концертно-эстрадной деятельностью.

В 1977 году поступила на службу в труппу Национального театра Республики Алтай. За свою карьеру Балина сыграла более 65 ролей.

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