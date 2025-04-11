Раскрыта стоимость гроба умершего в Таиланде Паши Техника

Умершего в Таиланде рэпера Пашу Техника похоронили в белом гробу. Об этом сообщает NEWS.ru.

Рэпер Паша Техник ушел из жизни в больнице Таиланда. Местные врачи не смогли спасти его от отравления неизвестным веществом. Также у него был большой процент поражения легких. Причиной смерти стала легочная инфекция. После смерти родные забрали тело артиста и доставили в Россию. 11 апреля в храме Петра и Павла прошло прощание с Пашей.

По информации источника, в центре храма стоял белоснежный гроб с телом Техника. На прощании было много молодежи с гвоздиками и белыми розами.

Также источник утверждает, что стоимость гроба составляет 250 тысяч рублей.

«Это гроб Элизиум Канада колонны белый. Стоимость такого гроба составляет 250 тысяч рублей. Он сделан из ясеня», — пишет NEWS.ru.

Ранее экс-жена Паши Техника нашла в квартире рэпера в Таиланде матрас в крови. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак ответила на обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника.