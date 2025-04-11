«Что в доме происходило»: экс-жена Паши Техника сообщила о страшной находке в квартире рэпера

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что все-таки побывала в квартире артиста в Таиланде, в которой он жил перед смертью. Там, по ее словам, она обнаружила окровавленный матрас.

Несмотря на непростые отношения с бывшим мужем, Ева сильно за него переживала, освещала его лечение и собирала деньги. А после кончины Паши она начала помогать с его похоронами. Карицкая даже слетала за границу и зашла в квартиру, в которой Техник жил вместе со своей девушкой Кристиной. Увиденное повергло экс-супругу исполнителя в шок.

«Я, проглотив свое эго, все-таки поехала забрать его документы, во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка: чья там кровь и что там в доме происходило… Так много вопросов, и так мало ответов», - поделилась Ева в личном блоге.

Напомним, что Паша больше недели провел в коме, после чего его сердце остановилось. Его тело в цинковом гробу доставили в Россию из Таиланда. 11 апреля он будет похоронен в Москве.

Ранее Ева Карицкая рассказала, какие ограничения будут на похоронах Паши Техника.